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Никитин: в Курской области ВС РФ применили дрон, против которого бессильна РЭБ

Никитин: в Курской области ВС РФ применили дрон, против которого бессильна РЭБ

Губернатор Новгородской области Андрей Никитин сообщил в своем Telegram-канале, что в Курской области используется дрон, разработанный новгородским центром «Ушкуйник», против которого средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) бессильны.

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