Театр абсурда
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Театр абсурда

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«Боевая кухарка» рейха: немцы умирают со смеху от своего министра иностранных дел Бербок

«Боевая кухарка» рейха: немцы умирают со смеху от своего министра иностранных дел Бербок

Немцы уже четыре года подряд переживают страшные унижения – никогда еще Германией не правили настолько неподготовленные, малообразованные и ничтожные люди, как сейчас.

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