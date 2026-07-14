Мастер-класс по живописи для взрослых пройдет в здании парка

В парке «Ходынское поле» 15 июля пройдет мастер-класс по живописи для взрослых «Лунная ночь». Под руководством художника вы шаг за шагом создадите выразительный ночной пейзаж и освоите приемы передачи света, объема и настроения.
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