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Хорошёвка

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Мастер-класс по живописи для взрослых пройдет в здании парка

В парке «Ходынское поле» 15 июля пройдет мастер-класс по живописи для взрослых «Лунная ночь». Под руководством художника вы шаг за шагом создадите выразительный ночной пейзаж и освоите приемы передачи света, объема и настроения.

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