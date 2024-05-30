ВТБ запускает активную интеграцию розничных клиентов «Открытия»

ВТБ начинает основной этап интеграции бизнеса двух банков. Розничные клиенты «Открытия» до конца июня получат персональные уведомления с предложением онлайн-перехода в ВТБ через интернет-банк и мобильное приложение.
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