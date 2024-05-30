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ВТБ запускает активную интеграцию розничных клиентов «Открытия»

ВТБ запускает активную интеграцию розничных клиентов «Открытия»

ВТБ начинает основной этап интеграции бизнеса двух банков. Розничные клиенты «Открытия» до конца июня получат персональные уведомления с предложением онлайн-перехода в ВТБ через интернет-банк и мобильное приложение.

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