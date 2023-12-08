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Мировое обозрение

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ФСБ ДНР разоблачила коррупционную деятельность директора «Железных дорог Донбасса»

ФСБ ДНР разоблачила коррупционную деятельность директора «Железных дорог Донбасса»

Управлением Федеральной службы безопасности России по Донецкой Народной Республике задержан генеральный директор трансграничного концерна «Железные дороги Донбасса» по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями.

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