Собчак, Прилучный, Бурунов: сколько зарабатывают звезды на красных дорожках

Билеты на концерты не раскупаются так, как раньше, а кинотеатры испытывают нехватку зрителей. Телевидение тоже изменилось: развлекательных ток-шоу стало меньше, и времена легких заработков для знаменитостей остались в прошлом.
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