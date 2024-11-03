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Собчак, Прилучный, Бурунов: сколько зарабатывают звезды на красных дорожках

Собчак, Прилучный, Бурунов: сколько зарабатывают звезды на красных дорожках

Билеты на концерты не раскупаются так, как раньше, а кинотеатры испытывают нехватку зрителей. Телевидение тоже изменилось: развлекательных ток-шоу стало меньше, и времена легких заработков для знаменитостей остались в прошлом.

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