На киностудии «Ленфильм» пройдет День военно-исторического кино

Он приурочен к 85-й годовщине начала Второй мировой войны Ко Дню российского кино фонд «Мост поколений» проведет 24 августа на киностудии «Ленфильм» День военно-исторического кино, приуроченный к 85-й годовщине начала Второй мировой войны, рассказали в пресс-службе «Ленфильма».