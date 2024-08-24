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Петербургский дневник

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На киностудии «Ленфильм» пройдет День военно-исторического кино

На киностудии «Ленфильм» пройдет День военно-исторического кино

Он приурочен к 85-й годовщине начала Второй мировой войны Ко Дню российского кино фонд «Мост поколений» проведет 24 августа на киностудии «Ленфильм» День военно-исторического кино, приуроченный к 85-й годовщине начала Второй мировой войны, рассказали в пресс-службе «Ленфильма».

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