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Царьград

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Криштиану Роналду может перейти в "Интер Майами" ради клубного ЧМ

Криштиану Роналду может перейти в "Интер Майами" ради клубного ЧМ

Криштиану Роналду, звезда команды «Аль-Наср», рассматривает краткосрочный переход в «Интер Майами» для участия в клубном чемпионате мира.

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