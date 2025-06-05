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Европа приготовилась к отправке украинцев домой. "Нужны своей стране"

Европа приготовилась к отправке украинцев домой. "Нужны своей стране"

Брюссель — Неужели срок пребывания украинских беженцев в Германии и других странах ЕС, которые приняли их после начала российской СВО, подходит к концу? В настоящее время еврокомиссар по вопросам миграции Магнус Бруннер (бывший министр финансов Австрии) вместе с вице-премьер-министром Украины Алексеем Чернышовым излагают краткосрочные и среднесрочные планы ведомства фон дер Ляйен (Европейской комиссии).

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Комментарии
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Регина Толстоброва
Пусть едут домой экономику поднимать.
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15 час.
Eduard
Что сомалийцы,что укры для Европы всё равно!
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13 час.
Eduard
Страну!
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13 час.
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