Гибель «Анкориджа»

Сценарии урегулирования украинского кризиса во второй половине 2026 года В процессе урегулирования конфликта на Украине произошел важный, поворотный момент, который может оказать значительное влияние на дальнейшее разрешение кризиса.
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