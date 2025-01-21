Вокзалы Санкт-Петербурга обслужили 38,5 миллиона пассажиров за 2024 год

Самым востребованным стал Московский В течение этого года услугами вокзалов Санкт-Петербурга воспользовались 38,5 миллиона пассажиров: - 11 миллионов пассажиров дальнего следования; - 27,5 миллиона пассажиров пригородных маршрутов.
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