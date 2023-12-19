В главном гарнизоне РВСН презентовали книгу о генерал-полковнике Николае Соловцове

В книге собраны личные воспоминания генерал-полковника Николая Соловцова об этапах его жизни и военной карьеры, а также статьи более 40 авторов о совместной службе и работе с выдающимся военнонача?льником.
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