Сенатор Пушков: на посту президента Трамп может попасть в "вашингтонское болото"

Глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков в своем Telegram-канале заявил, что главная угроза прихода к власти в США победившего на выборах президента Дональда Трампа заключается не в его непредсказуемости, а в "вашингтонском болоте", которое политик обещал осушить в 2016 году, но так этого и не сделал.