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Полиция проверит информацию про стрельбу с балкона в Краснодаре

Полиция проверит информацию про стрельбу с балкона в Краснодаре

В то время, когда ее дети ждали ремонт велосипеда, неизвестный человек открыл стрельбу с балкона. Рядом с детьми упали два предмета, похожие на патроны – хотя самих выстрелов прозвучало больше, чем два.

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