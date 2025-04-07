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Царьград

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Telegram оштрафовали на 7 млн рублей за неудаление опасных каналов

Telegram оштрафовали на 7 млн рублей за неудаление опасных каналов

Таганский суд Москвы оштрафовал Telegram на 7 млн рублей за отказ удалить каналы с призывами к террористическим актам ради поддержки ВСУ.

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