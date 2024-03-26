РЕН ТВ
В РОССИИВ МИРЕКРИМИНАЛДЕНЬГИВСЕ НОВОСТИ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РЕН ТВ

195 172 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • лина любимцева
    Пусть отец гордится своим сыном!!! Всего хорошего этой замечательной семье, коль у них там родился и вырос ТАКОЙ РЕБЕ..."Был в шоке": оте...
  • Светлана Зуева
    Молодцы!!! Просто хотят ЖИТЬ!!!Почти 40 тысяч ук...
  • Светлана Зуева
    Чем больше,тем лучше! Россия,вперед!!!!Пленный ВСУ расск...

В Польше заявили о внезапной смерти бригадного генерала

В Польше заявили о внезапной смерти бригадного генерала

Global Look Press/Sebastian Kahnert/dpa Оперативное командование Вооруженных сил Польши заявило в соцсети Х о внезапной смерти бригадного генерала Адама Марчака.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
АС
Александр Сысоев
Смерть от Циркона отныне в Польше будет считаться естественной смертью. Молодцы поляки, это их новое достижение в науке необходимо выдвинуть на Нобелевскую премию.
Ответить
14 час.
СЕРГЕЙ Лютов
Умер, странно, что не в Швейцарских Альпах!😂
Ответить
14 час.
ЛЛ
Леонид Ла Рошель
Прилёт &quot;Циркона&quot; - вполне естественная причина. Другими словами - прилетел &quot;Циркон&quot; в подвал, естественно, там все сдохли, невзирая на чины и звания. &quot;Циркон&quot;, он такой...
Ответить
10 час.

Картина дня

наверх