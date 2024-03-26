Global Look Press/Sebastian Kahnert/dpa Оперативное командование Вооруженных сил Польши заявило в соцсети Х о внезапной смерти бригадного генерала Адама Марчака.
В Польше заявили о внезапной смерти бригадного генерала
Комментарии
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АС
Александр Сысоев
Смерть от Циркона отныне в Польше будет считаться естественной смертью. Молодцы поляки, это их новое достижение в науке необходимо выдвинуть на Нобелевскую премию.
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14 час.
СЕРГЕЙ Лютов
Умер, странно, что не в Швейцарских Альпах!😂
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14 час.
ЛЛ
Леонид Ла Рошель
Прилёт "Циркона" - вполне естественная причина. Другими словами - прилетел "Циркон" в подвал, естественно, там все сдохли, невзирая на чины и звания. "Циркон", он такой...
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10 час.
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