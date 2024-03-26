В Польше заявили о внезапной смерти бригадного генерала

АС Александр Сысоев Смерть от Циркона отныне в Польше будет считаться естественной смертью. Молодцы поляки, это их новое достижение в науке необходимо выдвинуть на Нобелевскую премию.

СЕРГЕЙ Лютов Умер, странно, что не в Швейцарских Альпах!😂