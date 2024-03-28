Дьяков и Тигиев присоединились к «Тандему». Это клуб, претендующий на участие в Winline Медиалиге (Дэн Безопасность)

Об этом сообщил директор по безопасности Winline Медиалиги Дэн Безопасность. Ранее Дьяков и Тигиев выступали за «БроукБойз» с первого сезона МФЛ Позже они перешли в ФК «Деньги» перед стартом BetBoom МКС-2023.