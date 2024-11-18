Новые удары по объектам противника на Украине: Сумская, Киевская, Полтавская области В ночь на 18 ноября Вооружённые силы России нанесли новую серию ударов по объектам на контролируемых врагом территориях.
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Новые удары по объектам противника на Украине: Сумская, Киевская, Полтавская области В ночь на 18 ноября Вооружённые силы России нанесли новую серию ударов по объектам на контролируемых врагом территориях.
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