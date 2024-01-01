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Осака провела и выиграла первый матч после рождения дочки

Экс-первая ракетка мира Наоми Осака в Брисбене провела и выиграла первый матч c сентября 2022-го. 26-летняя японка, не имеющая рейтинга WTA, обыграла Тамару Корпач 6:3, 7:6(9).

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