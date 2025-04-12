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Вячеслав Володин: Мы не допустим фальсификации истории

Вячеслав Володин: Мы не допустим фальсификации истории

Россия не допустит фальсификации истории и приложит все усилия к тому, чтобы будущие поколения знали о подвиге и героизме советского народа.

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Комментарии
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Владимир Алтайцев
Не  ври, балбес. Монархи  столько  раз переписывали  историЮ, что  замучаешься  искать правду в  писанине их.
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2 час.
Владимир Алтайцев
Не примазывайся  Урия  Вайсман, наследник  Гитлера  к  учению Маркса. Я  на факты  опираюсь, а  ты, паскуда  бандеровская, на Геббельса. Попробуй  опровергнуть цифры, что я  привёл. Не сможешь, поганка  бледная.
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2 час.
Лариса Голубицкая
Мы не допустим фальсификации истории.Ну да только частично. То то на 9 мая Мавзолей драпируется,триколор впереди,а кто под ним воевал в ВОВ все знают,а Красное знамя следом.Ну а портрета главнокомандующего нет вообще. Ну это ведь всего лишь замалчивание-да?
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9 мин.
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