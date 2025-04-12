Россия не допустит фальсификации истории и приложит все усилия к тому, чтобы будущие поколения знали о подвиге и героизме советского народа.
Вячеслав Володин: Мы не допустим фальсификации истории
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Владимир Алтайцев
Не ври, балбес. Монархи столько раз переписывали историЮ, что замучаешься искать правду в писанине их.
Ответить
2 час.
Владимир Алтайцев
Не примазывайся Урия Вайсман, наследник Гитлера к учению Маркса. Я на факты опираюсь, а ты, паскуда бандеровская, на Геббельса. Попробуй опровергнуть цифры, что я привёл. Не сможешь, поганка бледная.
Ответить
2 час.
Лариса Голубицкая
Мы не допустим фальсификации истории.Ну да только частично. То то на 9 мая Мавзолей драпируется,триколор впереди,а кто под ним воевал в ВОВ все знают,а Красное знамя следом.Ну а портрета главнокомандующего нет вообще. Ну это ведь всего лишь замалчивание-да?
Ответить
9 мин.
Свежие комментарии