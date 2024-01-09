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Одесса. Приключения тряпки

Одесса. Приключения тряпки

Политнавигатор …в общем, так было почти десять лет. Десять лет! Хотя в это трудно поверить… желто-голубой флаг страны-убийцы «реял» у Дома профсоюзов на Куликовом поле, где заживо сожгли несколько десятков одесситов, жалким и разодранным ветрами, как старые застиранные кальсоны, которые забыли снять (забухали или умерли).

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Комментарии
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Константин Самарин
Да что, в Одессе не осталось нормальны людей, которые-бы насадили этого Гуцалюка на флагшток? Пусть-бы олицетворял возвышенное положение УДА.
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6 час.

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