В Минобороны России сообщили о 34 сбитых за ночь украинских беспилотниках

Над Курской областью также перехвачены две ракеты, отмечал губернатор СмирновРоссийские силы противовоздушной обороны ПВО за ночь перехватили и уничтожили 34 украинских беспилотника над Курской, Липецкой, Белгородской и Орловской областями.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии