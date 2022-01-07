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Форвард «Ливерпуля» Ориги может перейти в «Ньюкасл»

Нападающий «Ливерпуля» Дивок Ориги может стать игроком «Ньюкасла», сообщает The Telegraph. «Сороки» заинтересованы в подписании бельгийского футболиста, чей контракт истекает летом этого года.

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