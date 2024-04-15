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  • Николай Данилов
    Поживем - увидим. Взболтнули болото, что всплывёт, а что утонет пока непонятно, но воняет сильно.Маршал поражения:...

Кто такой Тагир Шаймарданов: что известно о 23-летнем гендиректоре компании, купившей российские активы «Ашан»

Кто такой Тагир Шаймарданов: что известно о 23-летнем гендиректоре компании, купившей российские активы «Ашан»

НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ, 15 апреля, ФедералПресс. Компания Ceetrus, принадлежащая французской группе Auchan, продала свои российские активы ООО «Торговые галереи», гендиректором которой числится 23-летний Тагир Шаймарданов из Набережных Челнов.

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