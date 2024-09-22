ВС РФ поразили гаубицу L119 ВСУ в Харьковской области боеприпасом «Ланцет»

Минобороны России в воскресенье, 22 сентября, опубликовало кадры поражения 105-мм буксируемой гаубицы L119 Вооруженных сил Украины (ВСУ) американского производства в районе населенного пункта Петропавловка в Харьковской области.
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