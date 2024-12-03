Один грузовой контейнер превратили в уютный лесной домик, очаровывающий скандинавским дизайном

Из-за увеличения численности населения и сокращения жизненного пространства в крупных городах многие современники согласны на более минималистичный образ жизни, чтобы сохранить не только семейный бюджет, но и нашу планету.
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