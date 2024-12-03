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Квартира, дом, дача

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Один грузовой контейнер превратили в уютный лесной домик, очаровывающий скандинавским дизайном

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Комментарии
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Элеонора Коган
А что, уютно и мило!!!!
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9 час.
Элеонора Коган
Шикарный дизайн!!!!
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9 час.

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