Обвиняемый в убийстве девочки полицейский из Новосибирской области угрожал следствию

В ГУ МВД пообещали уволить мужчину из правоохранительных органов, если его вина будет доказана.В Новосибирской области продолжается расследование трагической гибели 14-летней девочки из села Яркуль Усть-Таркского района, случившейся в марте 2010 года.
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