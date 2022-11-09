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Миронов о 6 подряд поражениях «Спартака»: «Психологически давит, ребята боятся лишний раз ошибиться. Надо работать и еще раз работать»

Главный тренер «Спартака» прокомментировал поражение от минского «Динамо» (2:3). – Скоростная игра была, хорошие скорости.

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