Зеленский о ресурсной сделке с США: деньги не выходят с Украины

Сделка США и Украины по добыче редкоземельных металлов является реинвестированием, денежные средства "не выходят" с Украины, а через 20 лет Киев сможет воспользоваться деньгами совместного с американцами фонда, созданного в соответствии с соглашением.
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