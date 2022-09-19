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Брак не выгоден женщине

Брак не выгоден женщине

Что может дать мужчина в браке? С*кс, заботу и внимание? Чем ты за это заплатишь? Молодыми годами жизни, здоровьем, нервными клетками, готовкой (будучи вымотанной), глажкой, уборкой за мужиком, выращиванием еще одного ребенка от него (а то уйдет глядишь ценный кадр), пополамщиной, прощением измен (они часты в браке), борьбой за него с любовницей? Зачастую мужикам нужна не жена, а домашний тапочек, они её заставляют сидеть дома и не делать карьеру.

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