Брак не выгоден женщине

Что может дать мужчина в браке? С*кс, заботу и внимание? Чем ты за это заплатишь? Молодыми годами жизни, здоровьем, нервными клетками, готовкой (будучи вымотанной), глажкой, уборкой за мужиком, выращиванием еще одного ребенка от него (а то уйдет глядишь ценный кадр), пополамщиной, прощением измен (они часты в браке), борьбой за него с любовницей? Зачастую мужикам нужна не жена, а домашний тапочек, они её заставляют сидеть дома и не делать карьеру.
Популярные статьи
- Житель Иркутска хотел по суду установить отцовство и получить компенсацию за погибшего в бою сына До этого он про парня и не вспоминал
- - Пусть отдает в детский дом, если не тянет. Я содержать чужого ребенка не намерен, - заявил мне муж
- - Сколько детей бог даст, столько и рожу, - блаженно улыбается сестра. А кто всю эту ораву будет содержать, она не думает
Свежие комментарии