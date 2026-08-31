НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

192 подписчика

US Open. Расписание 3-го дня. Корнеева сыграет первым запуском на Арене Артура Эша, Андреева – вторым на Арене Луи Армстронга

Опубликовано расписание на третий игровой день US Open , 1 сентября. На Арене Артура Эша играть начнут в 18:30 мск: Мэдисон Киз (22) – Алина Корнеева ; Тэйлор Фриц (9) – Дарвин Бланч; Зейнеп Сенмез – Коко Гауфф (4) (не ранее 02:00); Александр Зверев (1) – Лоренцо Сонего .

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым