Как в анекдоте: могла ли Нуланд спасти судьбу Залужного в ходе визита на Украину

Виктория Нуланд в Киеве — одна эта фраза порождает стойкое чувство дежавю и неистребимое желание посмотреть, а что у нее в руках: опять печеньки и булочки, как на майдане было? Нуланд стала частью фольклора, символом грубого вмешательства во внутренние дела другого государства, но под видом гуманитарной помощи.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии