Как в анекдоте: могла ли Нуланд спасти судьбу Залужного в ходе визита на Украину

Виктория Нуланд в Киеве — одна эта фраза порождает стойкое чувство дежавю и неистребимое желание посмотреть, а что у нее в руках: опять печеньки и булочки, как на майдане было? Нуланд стала частью фольклора, символом грубого вмешательства во внутренние дела другого государства, но под видом гуманитарной помощи.