Покупатели супердешёвого полноприводного внедорожника Haval H5 2025 получают пожизненную гарантию и другие приятные бонусы

Покупателям Haval H5 2025 предлагаются различные бонусы: владельцы автомобилей получат комплект для чернения при покупке автомобиля, пожизненную гарантию на основные компоненты двигателя и трансмиссии для первого владельца, один год бесплатных услуг по обслуживанию развлекательных систем, пожизненную бесплатную услугу интеллектуального управления и базовое обслуживание, а также бесплатную услугу помощи на дороге в течение гарантийного срока на автомобиль.