Жизненные законы, которые тебе стоит знать

1. Закон показательности мелочей Как человек проявляет себя в мелочах — таков он и есть! Он может быть щедр по-царски, но раз в году, а мелочная натура проявляется в мелочах ежедневно, поэтому мелочи куда более показательны.
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