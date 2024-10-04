Велемудр. Мир т...
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Велемудр. Мир тесен.

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Жизненные законы, которые тебе стоит знать

Жизненные законы, которые тебе стоит знать

1. Закон показательности мелочей Как человек проявляет себя в мелочах — таков он и есть! Он может быть щедр по-царски, но раз в году, а мелочная натура проявляется в мелочах ежедневно, поэтому мелочи куда более показательны.

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Александр Николаевич
Все эти законы человек постигает на своем жизненном пути. ...
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