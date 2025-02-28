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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Warhorse подробнее рассказала о хардкорном режиме, который появится в Kingdom Come: Deli...

Warhorse подробнее рассказала о хардкорном режиме, который появится в Kingdom Come: Deli...

Warhorse подробнее рассказала о хардкорном режиме, который появится в Kingdom Come: Deliverance 2Разработчики Warhorse Studios продемонстрировали ранее анонсированный хардкорный режим для Kingdom Come: Deliverance 2 в новой прямой трансляции, раскрыв все отрицательные перки и изменения игрового процесса.

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