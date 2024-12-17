Большинство жителей Петербурга собираются подвести итоги 2024 года

Согласно исследованию Около 60 % жителей Санкт-Петербурга планируют подвести итоги года: 31 % сделает это мысленно или устно, 21 % запишет в блокнот, 4 % опубликует в социальных сетях, а ещё 4 % сохранит результаты в других форматах.
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