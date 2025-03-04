Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Вэнс указал на двуличие ряда европейских лидеров по поводу Украины

Вэнс указал на двуличие ряда европейских лидеров по поводу Украины

Некоторые европейские лидеры, публично указывающие на свою готовность оказывать поддержку Киеву «на ближайшие 10 лет», в частных разговорах говорят о необходимости урегулирования украинского кризиса, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

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