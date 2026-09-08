Одобрен проект реконструкции здания Нацбиблиотеки под нужды Института археологии

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ» Проект второго этапа реконструкции здания Национальной библиотеки Татарстана под размещение лабораторий Института археологии имени А.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- В Менделеевске пр...
- Момент наезда «Ла...
- Волейболистка ста...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым