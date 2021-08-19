Экономист: Меркель «развела» Зеленского с «Северным потоком-2»

Меркель у дурных украинцев забрала весь транзит газа, считает Юрий Атаманюк Канцлер Германии Ангела Меркель в вопросе поддержки проекта «Северный поток-2» обеспечила интересы своей страны и «развела» Киев, забрав весь транзит газа через Украину.