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Экономист: Меркель «развела» Зеленского с «Северным потоком-2»

Экономист: Меркель «развела» Зеленского с «Северным потоком-2»

Меркель у дурных украинцев забрала весь транзит газа, считает Юрий Атаманюк Канцлер Германии Ангела Меркель в вопросе поддержки проекта «Северный поток-2» обеспечила интересы своей страны и «развела» Киев, забрав весь транзит газа через Украину.

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