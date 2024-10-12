Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 411 подписчиков

Гинцбург: вакцину от рака первыми испытают пациенты с меланомой и раком легких

Гинцбург: вакцину от рака первыми испытают пациенты с меланомой и раком легких

Пациенты с меланомой и мелкоклеточным раком легких могут первыми получить новую вакцину от рака во время клинических исследований, заявил ТАСС директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх