Гинцбург: вакцину от рака первыми испытают пациенты с меланомой и раком легких

Пациенты с меланомой и мелкоклеточным раком легких могут первыми получить новую вакцину от рака во время клинических исследований, заявил ТАСС директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им.
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