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Кафанов о Нигматуллине: «Сейчас у Артура лучший период в игре. По пропущенным мячам «Пари НН» уступает только «Краснодару»

Кафанов о Нигматуллине: «Сейчас у Артура лучший период в игре. По пропущенным мячам «Пари НН» уступает только «Краснодару»

– Сегодняшняя тренировка была направлена на выход из обороны. Насколько с этим справляются вратари?  – Илья Лантратов уже не первый раз в команде, все знает и очень быстро это освоил, ему это легко дается.

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