Сделала аборт в 17 лет, и только спустя еще 10 лет поняла, что поступила правильно

Элеонора Коган

Правильно сделала,но в то же время могла и не забеременеть. Хорошо, что всё же она родила и дочку и вышла замуж за хорошего человека.А ребёнок от того ублюдка мог стать таким же, как и его папаша. Не надо ей было бегать к нему и унижаться. Эта семейка того не стоит.И мама её тоже любила в юности. но её любимый погиб, иначе бы они поженились, я думаю.А с Люськой,видно, у него тоже не получилось.