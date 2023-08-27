Первая любовь в моей жизни случилась в одиннадцатом классе. Мишка, по которому сохли все девчонки в классе, обратил внимание на меня.
Сделала аборт в 17 лет, и только спустя еще 10 лет поняла, что поступила правильно
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
СЕРГЕЙ Лютов
Вопрос поставлен не правильно! Думать надо было "ДО", а не "ПОСЛЕ" - 17 лет не повод расставлять ноги!
Ответить
8 час.
Элеонора Коган
Правильно сделала,но в то же время могла и не забеременеть. Хорошо, что всё же она родила и дочку и вышла замуж за хорошего человека.А ребёнок от того ублюдка мог стать таким же, как и его папаша. Не надо ей было бегать к нему и унижаться. Эта семейка того не стоит.И мама её тоже любила в юности. но её любимый погиб, иначе бы они поженились, я думаю.А с Люськой,видно, у него тоже не получилось.
Ответить
1 час.
Свежие комментарии