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Сделала аборт в 17 лет, и только спустя еще 10 лет поняла, что поступила правильно

Первая любовь в моей жизни случилась в одиннадцатом классе. Мишка, по которому сохли все девчонки в классе, обратил внимание на меня.

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Комментарии
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СЕРГЕЙ Лютов
Вопрос поставлен не правильно! Думать надо было &quot;ДО&quot;, а не &quot;ПОСЛЕ&quot; - 17 лет не повод расставлять ноги!
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8 час.
Элеонора Коган
Правильно сделала,но в то же время могла и не забеременеть. Хорошо, что всё же она родила и дочку и вышла замуж за хорошего человека.А ребёнок от того ублюдка мог стать таким же, как и его папаша. Не надо ей было бегать к нему и унижаться. Эта семейка того не стоит.И мама её тоже любила в юности. но её любимый погиб, иначе бы они поженились, я думаю.А с Люськой,видно, у него тоже не получилось.
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1 час.

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