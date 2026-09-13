Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Хакеры опубликовали секретные данные об уязвимости Берлина перед дронами

Хакеры опубликовали секретные данные об уязвимости Берлина перед дронами

Киберпреступники обнародовали конфиденциальные сведения, демонстрирующие уязвимость Берлина перед атаками дронов.

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