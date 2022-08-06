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С канадского «Мастерса» снялся прошлогодний финалист Опелка

17-я ракетка мира Рейлли Опелка снялся с «Мастерса» в Монреале, который пройдет на следующей неделе. В прошлом году, когда турнир проводился в Торонто, Опелка вышел в финал, где проиграл Даниилу Медведеву.

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