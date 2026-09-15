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Калужские новости

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Жителя Калуги признали виновным в убийстве и изнасиловании спустя 23 года

Жителя Калуги признали виновным в убийстве и изнасиловании спустя 23 года

Преступление, совершенное в 2002 году, раскрыли спустя 23 года с помощью генетических технологий. Мужчина убил и изнасиловал девушку, чтобы скрыть преступление.

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