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«Милан» – фаворит матча против «Бенфики» в ЛЕ. Португальский клуб победил в 7 встречах подряд

«Милан» примет «Бенфику» в 1-м туре общего этапа Лиги Европы. Клуб из Португалии выиграл 7 матчей подряд во всех турнирах.

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