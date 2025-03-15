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Сто процентов не «русский след»: на Украине рассуждают о мотивах убийства главного одесского националиста

Сто процентов не «русский след»: на Украине рассуждают о мотивах убийства главного одесского националиста

Одной из самых резонансных новостей в украинском медиапространстве сегодня стало убийство главного одесского националиста Демьяна Ганула (признан в РФ экстремистом и террористом*).

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