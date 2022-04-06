Сегодня США объявят о новых санкциях против России. Предлогом стало якобы убийство российскими военными мирных жителей в украинском городе Буча

Как пишет FOX News, США и их союзники планируют наложить дополнительные санкции на Россию в среду, включая запрет любых новых инвестиции в страну, об этом сообщил Белый дом во вторник.
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