Забайкальцы взяли золото и бронзу на первенстве мира в Челябинске

На мировом первенстве по универсальному бою, состоявшемся в Челябинске, представители Забайкалья завоевали две медали.
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