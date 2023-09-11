Армия США прекратила последние испытания нового гиперзвукового оружия Dark Eagle после предполётных проверок

План армии по развертыванию гиперзвуковой ракеты большой дальности к концу месяца на этой неделе натолкнулся на ещё один «лежачий полицейский», когда армия отменила лётные испытания нового оружия, получившего наименование «Dark Eagle», подтвердил представитель Пентагона.